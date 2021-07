Messa domenica 18 luglio in tv | programma | orari | canale e diretta streaming

(Di sabato 17 luglio 2021) Il, glie le informazioni sulla Santae del rosario nella giornata di18. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Primo appuntamento su Rai Uno alle ore 10:50, verrà celebrata lainsu Rai Uno. Presente anche lasu Rai Play. Su5, invece, l’appuntamento è per le ore 10, consulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (28 digitale terrestre, 18 di ...

Advertising

FPairona : Eccoti il video della 'Messa 18 luglio 2021 nella XVI domenica ordinaria' Segui questo link:… - LaityFamilyLife : RT @RomaSette: Le parrocchie alla Messa per i nonni. ? Rappresentanza di ogni comunità alla celebrazione che Francesco presiederà domenica… - CPettiti : RT @MauroLeonardi3: Domani 18 luglio, XVI domenica del Tempo Ordinario, celebro alle 11:30 - Chi vuole può lasciarmi qui le intenzioni per… - GerriLiu5 : RT @RomaSette: Le parrocchie alla Messa per i nonni. ? Rappresentanza di ogni comunità alla celebrazione che Francesco presiederà domenica… - ValdoTv : Domani, Domenica 18 luglio 2021 alle ore 10:00 sulla pagina Facebook ValdoTv, sul canale YouTube ValdoTV sulla pagi… -

Ultime Notizie dalla rete : Messa domenica

Avvenire

Questa seconda cronometro ( la prima era in calendario alla quinta tappa ) è statanella ... E domani,18 luglio, passerella finale a Parigi, sui mitici Campi Elisi. Sono collegate le tv ......alle 10,30 il professor Galli sarà con me a Pieve di Mura per l'inaugurazione della nuova Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta consolenne. Si proseguirà con il pranzo, ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GRIGLIA DI PARTENZA GP GRAN BRETAGNA (DOMENICA 18 LUGLIO) COME VEDERE LA GARA IN DIFFERITA SU TV8: PROGRAMMA E ORARI ORDINE D'ARRIVO DELLA QUALIFICA SPRINT (S ...Trionfo belga nella penultima tappa del Tour de France: ha vinto Wout Van Aert, alfiere della Jumbo Visma. Una vittoria annunciata, limpida, da autentico specialista. Il resto lo vedremo alle Olimpiad ...