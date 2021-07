Maria De Filippi si racconta e svela la svolta di Uomini e Donne | “Ecco chi cerco”

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 17 luglio 2021) Nel bel mezzo della pausa estiva dal ruolo di conduttrice tv,Deanticipa una grande rivoluzione al, uno dei programmi televisivi che l’hanno resa icona indiscussa della cultura made in Italy. Ce ne parla tra le pagine di un noto rotocalco, che le dedica la copertina di un nuovo numero, dove, oltre are alcuni lati di sé, la regina di ascolti Mediaset fa sapere di essere alla ricerca di persone e non personaggi, in vista dell’ingaggio dei futuri tronisti. Tra i requisiti richiesti per le imminenti selezioni, quindi, da parte degli aspiranti volti del dating-show, bisognerà ...