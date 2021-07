Maradona | sfogo clamoroso di Gianinna | ' Figlio di p'

(Di sabato 17 luglio 2021) Carlos Díaz , psicologo di Diego Armandoe uno dei sette imputati per la sua morte, è tornato a parlare dopo mesi di silenzio . Lo psicologo ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti ...

sportli26181512 : Maradona, duro sfogo di Gianinna contro lo psicologo Carlos Díaz: Lo psicologo del Pibe de Oro ha rotto il silenzio… -

Corriere dello Sport

Carlos Diaz ha raccontato la sua versione sulla morte di: "Quel giorno avevamo appuntamento con lui (insieme alla psichiatra Agustina Cosachov ) e lo abbiamo trovato addormentato a letto. ...Uno violento nei giorni in cui la Procura di San Isidro deve decidere se rinviare a giudizio i sette medici e infermieri indagati per la morte di. Dalma, la primogenita di Diego e Claudia ...