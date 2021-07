Maltempo, von der Leyen: triste e scioccata, ma ne usciremo insieme (Di sabato 17 luglio 2021) 'Sono triste e scioccata nel vedere questa devastazione. Noi europei siamo con voi in questo momento difficile con tutto il cuore. Il vostro dolore è il nostro, ma ne usciremo insieme'. Lo ha detto la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 17 luglio 2021) 'Sononel vedere questa devastazione. Noi europei siamo con voi in questo momento difficile con tutto il cuore. Il vostro dolore è il nostro, ma ne'. Lo ha detto la ...

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo von Maltempo, von der Leyen: triste e scioccata, ma ne usciremo insieme Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, dopo un sopralluogo nelle cittadine belghe di Rochefort e Pepinster colpite dalle alluvioni. La leader ha incontrato chi ha perso ...

Maltempo: premier Belgio, danni gravi ma solidarietà enorme (ANSA) - BRUXELLES, 17 LUG - "I danni sono considerevoli, il dolore anche, ma enorme solidarietà". Lo scrive su Twitter il primo ministro belga Alexander De Croo dopo aver incontrato i soccorritori e ...

