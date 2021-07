Libero De Rienzo e il ciak al Mattino | «Giancarlo? È diventato un mio amico»

(Di sabato 17 luglio 2021) La scena davanti all?ingresso di via Chiatamone fu una delle ultime a essere girata.Siani fa per entrare al giornale, una mano sulla pesante maniglia di ferro, si volta a guardare...

ciropellegrino : Volevo ringraziare @SianiPaolo per il suo ricordo, dolcissimo, di #liberoderienzo . - Corriere : Morto d’infarto l’attore Libero De Rienzo, aveva 44 anni - repubblica : ?? Morto l'attore Libero De Rienzo, aveva 44 anni - ReggioPress : Morto a Roma l’attore Libero De Rienzo, stroncato da un infarto: aveva 44 anni - ReggioPress : Morto l'attore Libero De Rienzo, stroncato a 44 anni da un infarto -

Ultime Notizie dalla rete : Libero Rienzo

Dese n'è andato in una notte d'estate, a casa sua, e a soli 44 anni. Una morte improvvisa che ha lasciato attoniti quanti lo conoscevano e anche chi ha segnato una fase della propria ...Era diventato famoso (anche) per il film Smetto quando voglio. Ma certamente non avrebbe voluto smettere così presto di vivere l'attoreDe, 44 anni, ritrovato cadavere giovedì sera, attorno alle 20, nella sua casa in zona Madonna del Riposo, a Roma. Una morte che ha sconvolto il mondo dello spettacolo, visto che...La storia di Belli e Dannati? C'è un motivo se il film di Gus Van Sant è diventato un emblema del cinema queer, tutto grazie a River Phoenix.Libero De Rienzo trovato morto da un amico allertato dalla moglie Marcella Mosca, preoccupata dal silenzio. Tra le ipotesi un infarto, verifiche sulla presenza di droga ROMA «Io sono per il calcio nel ...