Influencer di 32 anni muore cadendo da un dirupo per farsi questo selfie (Di sabato 17 luglio 2021) E' successo ad Hong Kong, la giovane era molto popolare su Instagram dove contava undici milioni di follower. La giovane Influencer scattava immagini in panorami mozzafiato (by Adobestock)Follia off-limits ad Hong Kong, dove la giovane Influencer Sofia Cheung ha perso la vita nello scellerato tentativo di scattarsi una foto da un punto stavolta davvero troppo pericoloso. Il panorama mozzafiato è costato caro alla 32enne, già molto popolare su Instagram dove era seguita da undici milioni di follower, che ne seguivano quotidianamente le gesta riprese tra montagne, cascate ed altri scorci naturali di una bellezza irresistibile ma purtroppo ai limiti della ...

