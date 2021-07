Il potere fragile delle folle (Di sabato 17 luglio 2021) Pubblichiamo un lungo estratto del saggio di Damiano Palano “L’era delle piazze. Il potere fragile delle nuove folle”, presente nell’ultimo numero del bimestrale Vita e Pensiero (3/2021). L’autore è direttore del dipartimento di Scienze Politiche all’Università Cattolica di Milano Pochi mesi prima di morire, nel marzo 1895, Friedrich Engels scrisse una densa introduzione al volumetto sulle Lotte di classe in Francia, in cui Marx aveva ricostruito gli eventi del 1848. Tornando a rileggere quelle pagine, Engels non esitava a riconoscere come l’intera interpretazione dell’amico scomparso fosse stata ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 17 luglio 2021) Pubblichiamo un lungo estratto del saggio di Damiano Palano “L’erapiazze. Ilnuove”, presente nell’ultimo numero del bimestrale Vita e Pensiero (3/2021). L’autore è direttore del dipartimento di Scienze Politiche all’Università Cattolica di Milano Pochi mesi prima di morire, nel marzo 1895, Friedrich Engels scrisse una densa introduzione al volumetto sulle Lotte di classe in Francia, in cui Marx aveva ricostruito gli eventi del 1848. Tornando a rileggere quelle pagine, Engels non esitava a riconoscere come l’intera interpretazione dell’amico scomparso fosse stata ...

