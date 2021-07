Highlights F1 | Sprint Qualifyng GP Gran Bretagna 2021 | Verstappen in pole VIDEO

(Di sabato 17 luglio 2021) IdellaRace delPremio di. Svolta rivoluzionaria per la Formula 1, che sul circuito di Silverstone ha introdotto una gara di 17 giri per definire la griglia di partenza della gara di domenica. Primo posto e dunqueposition per Max, che scatta bene dalla seconda casella e si porta subito al comando, tenendo a distanza il beniamino di casa Lewis Hamilton, secondo. Terzo posto per l’altra Mercedes di Bottas, mentre Sainz deve accontentarsi ...

Verstappen: "Possiamo fare una grande gara domani" GP Gran Bretagna, glidella qualificaGP Gran Bretagna, glidella qualificaIl commento di Leclerc 'Non è andata male - ha raccontato a SkySport - Il passo è positivo, ora cerchiamo di concretizzare domani in gara' . ...I video highlights della Sprint Qualifyng Race del Gran Premio di Gran Bretagna 2021. Svolta rivoluzionaria per la Formula 1, che sul circuito di Silverstone ha introdotto una gara di 17 giri per ...Verstappen si aggiudica la prima Sprint Qualifying della storia e domani partirà davanti a tutti nel GP di Gran Bretagna, in prima fila con lui ci sarà Lewis Hamilton ed in seconda Bottas e Lecrlec ...