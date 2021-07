F1 | Lando Norris | “Una Sprint Race di qualità | abbiamo ottenuto il meglio che potevamo”

(Di sabato 17 luglio 2021) E’ arrivato un quinto posto per(McLaren) nella primache la storia della F1 possa vantare. Giornata di novità per il Circus che nel weekend iridato di Silverstone ha messo in mostra questo nuovo format la cui funzione era quella di dare come risultato finale la griglia di partenza del GP classico di domani, nonché premiare con dei punti iridati i primi tre classificati. I privilegiati sono stati Max Verstappen, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, mentre, grazie a un ottimo primo giro, ha saputo recuperare una posizione dalle qualifiche per questa prova andate in scena ieri: ...

Dopo alcuni weekend nei quali la scuderia di Woking aveva fatto la voce grossa nel confronto diretto, oggi la Rossa ha dimostrato di averne di più ripetto ae Daniel Ricciardo, e non ...Fernando Alonso è stato fantascientifico nel primo giro nel quale dopo essere scattato undicesimo è risalito fino alla quinta posizione dopo il sorpasso alla Copse ai danni di. Poi ha ...E' arrivato un quinto posto per Lando Norris (McLaren) nella prima Sprint Race che la storia della F1 possa vantare. Giornata di novità per il Circus che nel weekend iridato di Silverstone ha messo in ...Una posizione guadagnata per Lando Norris, quinto al termine della Sprint Race. Sarà sempre terza fila dunque per il britannico della McLaren, scattato dalla sesta piazza, il quale ha faticato a far f ...