F1 | Gran Premio di Silverstone | dove vederlo

(Di sabato 17 luglio 2021) Eccovedere, in tv e in streaming, ildi, decima prova del Mondiale 2021 di F1, che vedrà anche il debutto della sprint race (Getty Images)Lewis Hamilton è il primo a conquistare la pole position dell’esordiente “sprint race” che definirà, oggi pomeriggio, l’ordine di partenza deldiBretagna, ospitato sullo storico circuito di, uno dei templi mondiali della velocità. L’iridato ha preceduto un lanciatissimo Max Verstappen (leader in classifica) di un’inezia, appena 75 millesimi. Terzo crono per ...

Max Verstappen ha vinto la prima gara Sprint della storia della Formula 1 ottenendo così anche la pole position neld'Inghilterra di domani. Nella mini - corsa di 17 giri per 100 Km sul circuito di Silverstone, l'olandese della Red Bull ha preceduto le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas (...L'alfiere della Ferrari partirà dunque dall'undicesima piazzola nel. In terza fila troveremo le due McLaren di Lando Norris e Daniel Ricciardo, poi a seguire Fernando Alonso (Alpine) e ...Attenzione, però, al blistering sulla gomma anteriore di Verstappen e Hamilton, in vista del Gran Premio di domani. Non voglio chiamarla una gara, però la è. Proprio un bel risultato per te, è quello ...Ecco dove vedere, in tv e in streaming, il Gran Premio di Silverstone, decima prova del Mondiale 2021 di F1, che vedrà anche il debutto della sprint race Lewis Hamilton è il primo a conquistare la ...