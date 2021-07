E-commerce e pandemia | resiste l’artigianato Made in Italy

Leggi su quifinanza

(Di sabato 17 luglio 2021) Nonostante “l’annus horribilis” appena passato, sia a livello sanitario sia per i danni economici subiti, soprattutto dalle piccole e medie imprese, il comparto delitaliano mostra tutta la sua straordinaria resilienza. Per il 27,7% degli artigiani del lusso italiano, infatti, lo stato di salute della propria azienda è rimasto stabile e per il 37,2% è addirittura migliorato. A rivelarlo è un sondaggio condotto da Mirta, la piattaforma di e-punto di riferimento per acquirenti e artigiani del lussoin, che analizza come gli artigiani italiani hanno reagito alla crisi e il ruolo ...