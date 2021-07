DIRETTA F1, GP Gran Bretagna LIVE: classifica FP2. Regolamento Sprint Race e orario TV8 in chiaro (Di sabato 17 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.46 Lo stesso Ocon gira in 1:30.707, Leclerc lo copia a LIVEllo di tempo. Senza traffico il monegasco poteva ripetere il suo 1:30.2 13.45 Leclerc parte di nuovo per un giro lanciato ed è record nel T1 in 28.559, quindi arriva al T2 in 37.079 perdendo tutto per il traffico di Ocon 13.44 Sainz prosegue con il suo ritmo ed è 1:30.659. mentre Leclerc con la media trova di nuovo traffico ed è 1:31.364 13.43 La Mercedes continua nel suo lavoro pensando a domani, ovvero con elevato carico di benzina. Bottas è settimo davanti a Hamilton, entrambi a 1.4. 13.42 Riparte Leclerc ed è di nuovo record nel T1 ... Leggi su oasport (Di sabato 17 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.46 Lo stesso Ocon gira in 1:30.707, Leclerc lo copia allo di tempo. Senza traffico il monegasco poteva ripetere il suo 1:30.2 13.45 Leclerc parte di nuovo per un giro lanciato ed è record nel T1 in 28.559, quindi arriva al T2 in 37.079 perdendo tutto per il traffico di Ocon 13.44 Sainz prosegue con il suo ritmo ed è 1:30.659. mentre Leclerc con la media trova di nuovo traffico ed è 1:31.364 13.43 La Mercedes continua nel suo lavoro pensando a domani, ovvero con elevato carico di benzina. Bottas è settimo davanti a Hamilton, entrambi a 1.4. 13.42 Riparte Leclerc ed è di nuovo record nel T1 ...

