Diana Del Bufalo sul catcalling: “Sono una delle poche a cui piace”, è polemica (Di sabato 17 luglio 2021) L’affermazione di Diana Del Bufalo sul catcalling ha scatenato le polemiche. L’attrice ed ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, in una storia su Instagram, ha riportato un episodio in cui due uomini “a distanza di 5 minuti l’uno dall’altro” le avrebbero rivolto degli apprezzamenti. La sua considerazione sulla vicenda e specialmente sul catcalling ha fatto esplodere l’indignazione sui social. Diana Del Bufalo sul catcalling Ricordiamo che il dibattito sul catcalling era stato sollevato da Aurora Ramazzotti nel marzo 2021 quando sui social si ... Leggi su optimagazine (Di sabato 17 luglio 2021) L’affermazione diDelsulha scatenato le polemiche. L’attrice ed ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, in una storia su Instagram, ha riportato un episodio in cui due uomini “a distanza di 5 minuti l’uno dall’altro” le avrebbero rivolto degli apprezzamenti. La sua considerazione sulla vicenda e specialmente sulha fatto esplodere l’indignazione sui social.DelsulRicordiamo che il dibattito sulera stato sollevato da Aurora Ramazzotti nel marzo 2021 quando sui social si ...

DSantanche : La polemica su Diana del Bufalo, che nella vita fa ironia e intrattiene, rea di aver fatto una battuta autoironica… - H4BITTT : diana del bufalo mi è sempre stata sul culo e la reputo abbastanza ignorante e superficiale, ne ho avuto la prova d… - Bettabetta59 : RT @HoaraBorselli: Attacchi feroci contro Diana del Bufalo per aver dichiarato ‘mi piace il catcalling’ Quante di queste odiatrici stanno a… - mingmingpinga : RT @maskedsoleil: THE DEL FIERRO TRINITY - Beaumont Adams Torrealba, Schuyler Diana Veronica Rockwell, and Roscoe del Fierro. - HereQueenV : RT @debyconunab: Oggi Diana Del Bufalo ci insegna che il cat calling non è una molestia, ma qualcosa che lei apprezza Noi tutte invece ch… -