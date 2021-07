(Di sabato 17 luglio 2021) Sale il numero di positivi a. Nell’isola del Trapanese è stato scoperto un: 26 i casi al momento, di cui 9 da confermare con il tampone molecolare. Si tratta soprattutto di giovani, almeno 6 i minorenni, quasi tutti non vaccinati. Uno che sarebbe partito da una festa privata e che rischia adesso di rendere concreto lo spettro dell’istituzione di una zona rossa. “Per l’isola sarebbe devastante”, spiega all’Adnkronos il sindaco Vincenzo Campo., almeno secondo gli ultimi dati disponibili di inizio luglio, è ultima in provincia di Trapani per numero di vaccinati: poco più del 46 per ...

Advertising

MichelaRoi : RT @Adnkronos: Forse partito da una festa privata. Sindaco di #Pantelleria: '#Zonarossa sarebbe devastante'. - Adnkronos : Forse partito da una festa privata. Sindaco di #Pantelleria: '#Zonarossa sarebbe devastante'. - lifestyleblogit : Covid Sicilia, focolaio con 26 contagi a Pantelleria - - alba90yt : RT @dukana2: #Covid19 ??#Gela ??dove ci sono i criminali #Eni che portano #cancro e #virus ??in #ZonaRossa??oltre alla #ZonaNera di cancro… - fisco24_info : Covid Sicilia, focolaio con 26 contagi a Pantelleria: Forse partito da una festa privata, per la maggior parte giov… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sicilia

APPROFONDIMENTISardegna a rischio zona gialla, chiudono i primi locali e... L'INTERVISTA ... Ma non solo, sempre il Venete, insieme a Sardegna e, è tra le tre Regioni con l'incidenza più ...CRONACAItalia, tasso positività a 1,4% 'II dato delle vaccinazioni è certamente aumentato, ... ma restiamo maglia nera in provincia e tra gli ultimi anche in'. Il motivo? Un 'concorso di ...Il sindaco non esclude il ricorso a ordinanze restrittive. I contagiati sono giovani e quasi tutti non vaccinati. Si teme la zona rossa ...Siamo in via San Raffaele Arcangelo. Le immagini postate sui social da Vincenzo D'Agostino, un residente indignato, ...