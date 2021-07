Covid Russia, più di 25mila contagi e 787 morti in 24 ore (Di sabato 17 luglio 2021) La Russia conferma 25.116 nuovi contagi di coronavirus , 4.561 dei quali a Mosca. I dati ufficiali riportati dall’agenzia Tass parlano anche di altri 787 decessi per complicanze riconducibili al coronavirus dopo il triste record di 799 morti in 24 ore segnalato ieri. Il bollettino ufficiale sale così a 5.933.115 contagi dall’inizio della pandemia con 147.655 decessi. Le persone dichiarate guarite dopo aver contratto l’infezione sono 5.322.345. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 17 luglio 2021) Laconferma 25.116 nuovidi coronavirus , 4.561 dei quali a Mosca. I dati ufficiali riportati dall’agenzia Tass parlano anche di altri 787 decessi per complicanze riconducibili al coronavirus dopo il triste record di 799in 24 ore segnalato ieri. Il bollettino ufficiale sale così a 5.933.115dall’inizio della pandemia con 147.655 decessi. Le persone dichiarate guarite dopo aver contratto l’infezione sono 5.322.345. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Loredanataberl1 : RT @Adnkronos: In #Russia più di 25mila contagi e 787 morti in 24 ore. #covid - zazoomblog : Covid Russia più di 25mila contagi e 787 morti in 24 ore - #Covid #Russia #25mila #contagi #morti - lifestyleblogit : Covid Russia, più di 25mila contagi e 787 morti in 24 ore - - Adnkronos : In #Russia più di 25mila contagi e 787 morti in 24 ore. #covid - fisco24_info : Covid Russia, più di 25mila contagi e 787 morti in 24 ore: 4.561 dei nuovi casi sono a Mosca -