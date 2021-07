(Di sabato 17 luglio 2021) Depotrebbe cedere Kalidou. L’ingaggio del difensore senegalese raggiunge i 6 milioni di euro a stagione, cifra che pesa sicuramente nell’economia del club. Il patron del club partenopeo è stato chiaro due settimane fa, c’è bisogno di ridurre il tetto ingaggi e non farsi scappare le occasioni in caso di offerte importanti. Diversi i giocatori che fanno gola a club di spessore, su tutti sicuramente. Il difensore sarebbe potuto partire direzione Manchester United nel 2018. Nelle casse delsarebbero entrati ben 105 milioni ma il rifiuto del presidente di De...

Advertising

duranduran : Duran Duran, Nick Rhodes al Museo di Capodimonte di Napoli: «Ci resterei una giornata» - Corriere : Bloccati in quarantena a Malta 70 ragazzini italiani. Chiuse le scuole di inglese, s... - Corriere : Italia in festa, la diretta dalle piazze di Roma, Milano e Napoli - nelsonlariccia : @Daniele_Manca @Corriere @Prefettura_Roma @CD_giustizia @CPsmcv @CameraPenaleMi @CameraPenaleRM importante YouTube… - napolipiucom : CORRIERE – NAPOLI, L’AGENTE DI KOULIBALY VUOLE LA CESSIONE. LA REAZIONE DI DE LAURENTIIS -

Ultime Notizie dalla rete : CORRIERE Napoli

Corriere del Mezzogiorno

... ambientato in unacontemporanea e interpretato da Francesco Di Leva nel ruolo del boss ... Subito dopo sarà trasmesso "Ilcolombiano", secondo appuntamento con la saga televisiva dell'...... Presidente del, e Fali Ramadani, agente di Kalidou Koulibaly. Un incontro servito a chiarire i piani del difensore senegalese, il cui futuro è ancora molto incerto. Secondo ildello ...L'agente di kalidou koulibaly durante l'incontro con De Laurentiis avrebbe chiesto la cessione del difensore senegalese del Napoli ...La priorità del Napoli resta cedere (ma non svendere), scrive il Corriere dello Sport affrontando la questione legata al laterale mancino: se non andrà via un terzino sinistro tra Mario Rui e Ghoulam, ...