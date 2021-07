Calciomercato: Real. Stampa, Varane verso ManUtd, 58 mln ai blancos (Di sabato 17 luglio 2021) Il difensore francese lascerà Madrid dopo 10 anni per trasferirsi in Premier MADRID (SPAGNA) - Dalla Liga alla Premier. Da un top club a un altro che intende tornare ai vertici del calcio mondiale. ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 17 luglio 2021) Il difensore francese lascerà Madrid dopo 10 anni per trasferirsi in Premier MADRID (SPAGNA) - Dalla Liga alla Premier. Da un top club a un altro che intende tornare ai vertici del calcio mondiale. ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Real Calciomercato: Real. Stampa, Varane verso ManUtd, 58 mln ai blancos Per il giocatore ingaggio da 12 milioni di euro a stagione, 5 in più rispetto a quelli offerti dal Real nella proposta di rinnovo. In 10 anni e 360 partite 18 i titoli vinti da Varane con la maglia ...

PSG, il rapporto con Mbappè scricchiola. Il Real pronto all'assalto Mbappè non si è ancora ripreso dal rigore sbagliato contro la Svizzera e medita di lasciare Parigi: il Real è pronto all'assalto Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, Kylian Mbappè starebbe meditando seriamente di lasciare il Paris Saint Germain. Il giocatore è stato visto ancora molto provato ...

