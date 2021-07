Calciomercato Inter, offerta monstre per il top player: può partire! (Di sabato 17 luglio 2021) Calciomercato Inter, un altro top player potrebbe partire quest’anno. È arrivata l’offerta monstre per lui L’Inter sta costruendo la rosa del prossimo anno. Simone Inzaghi è già da qualche giorno al lavoro, in attesa di rinforzi da parte della dirigenza. La priorità è la fascia destra, orfana di Achraf Hakimi finito al PSG. Anche a L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 17 luglio 2021), un altro toppotrebbe partire quest’anno. È arrivata l’per lui L’sta costruendo la rosa del prossimo anno. Simone Inzaghi è già da qualche giorno al lavoro, in attesa di rinforzi da parte della dirigenza. La priorità è la fascia destra, orfana di Achraf Hakimi finito al PSG. Anche a L'articolo proviene da Inews.it.

DiMarzio : Anche #Dalbert ha firmato, va in prestito al @CagliariCalcio dall’@Inter ??? #Calciomercato @SkySport - Gazzetta_it : #calciomercato #Maran: 'Grinta, corsa, tecnica e duttilità. #Nandez è perfetto per l'@Inter' - Gazzetta_it : Chi è Bondo, la nuova scommessa dei rossoneri che ha detto no all'Inter #Milan - Bubu_Inter : RT @DiMarzio: #Calciomercato, #Cagliari: c'è la firma di #Dalbert - internewsit : Dalbert titolare in Lugano-Inter ma nessun caso: atteso (a ore) dal Cagliari - -