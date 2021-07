Buffon, voglio giocare altri quattro o cinque anni (Di sabato 17 luglio 2021) "Sono passati 21 anni dal mio debutto col Parma, circa 9.000 giorni. Ho ancora la voglia di stupire e di dimostrare di essere un atleta, un portiere, una persona speciale. Questo è il motivo per il ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 17 luglio 2021) "Sono passati 21dal mio debutto col Parma, circa 9.000 giorni. Ho ancora la voglia di stupire e di dimostrare di essere un atleta, un portiere, una persona speciale. Questo è il motivo per il ...

