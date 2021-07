Bonucci e Chiellini scatenano i social: il tweet con la pastasciutta (Di sabato 17 luglio 2021) ROMA - "Noi continuiamo a mangiare pastasciutta… e voi?". Questo il tweet, con foto tanto di foto davanti ad un piatto di spaghetti, postato da Leonardo Bonucci in compagnia di Giorgio Chiellini. Il ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 17 luglio 2021) ROMA - "Noi continuiamo a mangiare… e voi?". Questo il, con foto tanto di foto davanti ad un piatto di spaghetti, postato da Leonardoin compagnia di Giorgio. Il ...

Advertising

ESPNFC : Professor Bonucci and Professor Chiellini ?? - juventusfc : ????????????????????????????????????! ???????? GLI #AZZURRI CE L’HANNO FATTA! HANNO VINTO #EURO2020! ?? COMPLIMENTI AI NOSTRI FAB FOUR BI… - Vivo_Azzurro : #RinascimentoAzzurro ?????? ??? #Mancini: “Siamo felici per tutti gli italiani” ??? #Bonucci e #Chiellini: “Dedicata ai… - Massimi41171600 : @giampdisan @willy_signori De Ligt con Allegri diventerà il più forte ...Bisogna dire grazie a Chiellini x tutto..C… - Frances93116687 : RT @hamisimoto1: @bonucci_leo19 Hi chiellini???????? -