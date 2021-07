Arcadegeddon | AMD Super Resolution su PC e PS5 con l’ultimo update – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di sabato 17 luglio 2021)è uno dei primi titoli a supportare ladi AMD su PS5: la feature è stata introdotta condel gioco..ha introdotto il supporto per AMDsu PC e PS5 con, e si tratta di uno dei primi titoli in assoluto a utilizzare tale tecnologia su. Come saprete, AMD FidelityFXè una tecnica che, in maniera del tutto simile al DLSS di NVIDIA, consente di effettuare un ...