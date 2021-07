Apex Legends: le lobby private sono ancora in sviluppo – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di sabato 17 luglio 2021) Apex Legends riceverà probabilmente le lobby private, con la possibilità di creare match privati tra giocatori, nel prossimo periodo con la funzionalità in sviluppo.. Apex Legends prosegue il suo percorso di evoluzione e Respawn Entertainment ha riferito di recente di essere ancora al lavoro sulle lobby private, con l’opzione che sembra essere ancora in sviluppo, dopo le numerose richieste al riguardo da parte dell’utenza. In un recente aggiornamento da parte del game director Chad ... Leggi su helpmetech (Di sabato 17 luglio 2021)riceverà probabilmente le, con la possibilità di creare match privati tra giocatori, nel prossimo periodo con la funzionalità in..prosegue il suo percorso di evoluzione e Respawn Entertainment ha riferito di recente di essereal lavoro sulle, con l’opzione che sembra esserein, dopo le numerose richieste al riguardo da parte dell’utenza. In un recente aggiornamento da parte del game director Chad ...

