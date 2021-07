Yungblud a Milano nel 2022 | slitta il concerto del 2021

(Di venerdì 16 luglio 2021)nel: ilinizialmente in programma per ilal prossimo anno. La buona notizia è che è già nota la data prevista per il recupero e inoltre lo show si sposta in una location più capiente per far fronte alla richiesta dei biglietti.sarà ail 18 maggio del prossimo anno.nelsarà inal Lorenzini District per soddisfare le richieste dei numerosi fan italiani, entusiasti di vedere finalmente ...

SanremoAncheNoi : RT @VashAndrea: Yungblud riprogrammato il concerto di Milano a maggio 2022 - VashAndrea : Yungblud riprogrammato il concerto di Milano a maggio 2022 - NoseLikeGaber : Un concerto il sabato sera a Milano era troppo bello per essere vero - F0OL4YA : RAGA YUNGBLUD HA MESSO LA DATA A MILANO, MI SA CHE DEVO PARLARE A MIA MAMMA - dolcementecaty : RT @VirginRadioIT: Yungblud, riprogrammato il concerto al 2022 nella nuova location di #Milano ?? Tutte le info e biglietti @LiveNationIT #Y… -

