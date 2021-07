Whirlpool: sciopero 8 ore in tutto il gruppo il 22 luglio (Di venerdì 16 luglio 2021) "Le segreterie nazionali di Fim, Fiom e Uilm insieme al coordinamento sindacale di Whirlpool hanno deciso uno sciopero di 8 ore, di tutto il gruppo, con manifestazione nazionale a Roma per giovedì 22 ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 luglio 2021) "Le segreterie nazionali di Fim, Fiom e Uilm insieme al coordinamento sindacale dihanno deciso unodi 8 ore, diil, con manifestazione nazionale a Roma per giovedì 22 ...

Ultime Notizie dalla rete : Whirlpool sciopero Whirlpool: sciopero 8 ore in tutto il gruppo il 22 luglio "Le segreterie nazionali di Fim, Fiom e Uilm insieme al coordinamento sindacale di Whirlpool hanno deciso uno sciopero di 8 ore, di tutto il gruppo, con manifestazione nazionale a Roma per giovedì 22 luglio". Così le tre organizzazioni sindacali in una nota. "Le lavoratrici e i ...

"Le segreterie nazionali di Fim, Fiom e Uilm insieme al coordinamento sindacale di Whirlpool hanno deciso uno sciopero di 8 ore, di tutto il gruppo, con manifestazione nazionale a Roma per giovedì 22 ...

