Ville e auto di lusso con il business dei rifiuti | arresti e sequestri tra Partinico | San Giuseppe Jato e San Cipirello

Advertising

PalermoToday : Ville e auto di lusso con il business dei rifiuti: arresti e sequestri tra Partinico, San Giuseppe Jato e San Cipir… - NuovoSud : Ville e auto di lusso con l'affare dei rifiuti, 5 misure cautelari a Partinico - Progetto_Venus : @RigoAga io conosco uno che gli hanno offerto 15k al mese, vitalizio, pensione d'oro più, gettoni di presenza, poss… - piripiripa : I novax si prenderanno le nostre case le nostre ville e le nostre auto perché noi saremo morti oppure zombie. #GreenpassObbligatorio - piripiripa : @Ferrucc66935382 @tuscolo I novax si prenderanno le nostre case le nostre ville e le nostre auto perché noi saremo morti oppure zombie. -

Ultime Notizie dalla rete : Ville auto

PalermoToday

...altre zone non mancano di certo e vivere qui significa anche non essere costretti a prendere l'... Qui tra l'altro si trovano anche soluzioni abitative di pregio: attici eindipendenti di ......con piscina, barche, orologi edi lusso, come una Ferrari 488 (che da sola vale più di 200 mila euro). Non solo. Gli amministratori di diritto e di fatto della Cogesi srl di San Giuseppe ...Tre amministratori di imprese collegate con esponenti mafiosi agli arresti domiciliari a Partitinico. Sequestro di beni per 2 milioni e mezzo di euro ...Blitz dei carabinieri e della guardia di finanza: il denaro della società di noleggio mezzi per la raccolta dei rifiuti sarebbe stato utilizzato per una vita da nababbi. Cinque in tutto le misure caut ...