Vietato il DHEA | l’ormone della giovinezza utile in Menopausa | l’appello dei ginecologi

(Di venerdì 16 luglio 2021) Sono molte le donne inche utilizzano ilper gestire meglio i problemi di salute psico fisica legati al crollo degli ormoni. Su prescrizione del medico, il deidroepiandrosterone risolve in modo efficace molti sintomi come stanchezza, scarsa lubrificazione vaginale, cistiti ricorrenti, depressione, calo del desiderio sessuale. Ma ilè anche un trattamento essenziale per uomini e donne con deficit ipofisario, surrenalico e/o gonadico. Eppure, da qualche giorno in Italia è diventato un medicinale proibito a causa del suo effetto anabolizzante.congiuntoSocietà ...

Ultime Notizie dalla rete : Vietato DHEA

Il divieto all'uso del deidroepiandrosterone (), un ormone antinvecchiamento, è contemplato nel recente decreto del ministero della Salute che hala prescizione e le preparazioni ...E p er l'Italia èanche per chi lo usa come cura, ma non è un atleta. E' uno strambo caso di anti - doping generale. In Italia infatti non esistono farmaci industriali a base di. E ora ...L'appello della Società Italiana di Endocrinologia e quella di Ginecologia ed Ostetricia al Ministro della Salute Roberto Speranza per permetterne l'uso terapeutico nelle persone con carenza ...Dal 1° giugno è vietata la preparazione galenica del deidroepiandrosterone Dhea, gli specialisti: garantire la prescrizione per i pazienti ...