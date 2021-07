Vaccini, Biden contro social: “Uccidono gente con disinformazione” (Di venerdì 16 luglio 2021) Le compagnie di social media che permettono la disinformazione sul coronavirus “Uccidono la gente”. Lo ha detto oggi il presidente americano attaccando Facebook e altre piattaforme social. “Uccidono la gente. L’unica pandemia che abbiamo è fra le persone non vaccinate”, ha detto Joe Biden quando i giornalisti gli hanno chiesto quale era il suo messaggio ai social media che diffondono disinformazione sui Vaccini e il covid-19, secondo quanto riferisce il sito The Hill. Ieri il ‘Surgeon general’ Vivek ... Leggi su italiasera (Di venerdì 16 luglio 2021) Le compagnie dimedia che permettono lasul coronavirus “la”. Lo ha detto oggi il presidente americano attaccando Facebook e altre piattaforme. “la. L’unica pandemia che abbiamo è fra le persone non vaccinate”, ha detto Joequando i giornalisti gli hanno chiesto quale era il suo messaggio aimedia che diffondonosuie il covid-19, secondo quanto riferisce il sito The Hill. Ieri il ‘Surgeon general’ Vivek ...

