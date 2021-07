Ultime nuvole preparano un weekend sereno

(Di venerdì 16 luglio 2021) Marco Tarantola ci accompagna a scoprire che tempo farà nela Bergamo e in provincia con il bollettino del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE La bassa pressione discesa dal Regno Unito, che ha influenzato il tempo sulla Lombardia nei giorni scorsi, fatica ad allontanarsi e continua a determinare una diffusa instabilità. Nel fine settimana assisteremo però a un deciso miglioramento del tempo, grazie all’anticiclone delle Azzorre che si estenderà verso la Gran Bretagna e l’Europa occidentale, proteggendo anche la nostra Penisola dall’arrivo delle perturbazioni atlantiche. Le temperature tenderanno a risalire, decisamente a partire da domenica e per l’inizio ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ultime nuvole

BergamoNews

Nelleore, le Rosmello sono tornate al centro dei pettegolezzi a causa di alcune dichiarazioni di ... Lecariche di tempesta, tuttavia, si sono diradate e le due sono tornate ad essere ...... e così è salita tra i boschi verdi e le guglie grigie per dipingere i pinnacoli e le, ... Dormo spesso nei rifugi - racconta - perché voglio cogliere le prime e leluci, quella continua ...Via al lavoro in quota: snodo fondamentale per forma fisica, gioco aggressivo e spirito di gruppo TORINO - Creare un Toro. Farne uno, in attesa dei rinforzi e che il gruppo si completi con i nazionali ...Un fisico ci esorta ad alzare lo sguardo dal cellulare al cielo: "Impariamo a considerare le nubi come parte della nostra vita" ...