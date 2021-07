Terremoto in Umbria | scossa avvertita anche in Abruzzo

(Di venerdì 16 luglio 2021) Unadidi magnitudo 3.6 è stata registrata questa mattina, venerdì 16 luglio, alle ore 10 a Norcia, in, a una profondità di 11 km. Il sisma è stato avvertitoaltrove: in ...

Terremoto in Umbria oggi, 16 luglio 2021: scossa M 3.6 avvertita a Norcia, in provincia di Perugia - Dati Ingv, Foto @OpenStreetMap Contributors

ANCONA, 16 LUG - La scossa di magnitudo 3.6 delle 10 con epicentro nei pressi di Norcia (Perugia), è stata avvertita distintamente anche nell'area del cratere sismico delle Marche. Tra le località più ...

Norcia – Due scosse di terremoto sono state registrate nella zona di Norcia, in Umbria, dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Si tratterebbe di una prima scossa di magnitudo 2.6, mentre ...