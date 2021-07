Supplenze al 31 agosto e 30 giugno potrebbero essere conferite tramite piattaforma nazionale (Di venerdì 16 luglio 2021) Supplenze anno scolastico 2021/22: non sappiamo ancora quante saranno, le prossime settimane saranno decisive per capire come sarà distribuito il contingente di assunzione. Come lo scorso anno scolastico infatti potrebbe verificarsi che siano assegnati posti in province e classi di concorso con graduatorie vuote. Il concorso straordinario 2020 dovrebbe riequilibrare le sorti, ma è ancora presto per le previsioni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 16 luglio 2021)anno scolastico 2021/22: non sappiamo ancora quante saranno, le prossime settimane saranno decisive per capire come sarà distribuito il contingente di assunzione. Come lo scorso anno scolastico infatti potrebbe verificarsi che siano assegnati posti in province e classi di concorso con graduatorie vuote. Il concorso straordinario 2020 dovrebbe riequilibrare le sorti, ma è ancora presto per le previsioni. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Supplenze al 31 agosto e 30 giugno potrebbero essere conferite tramite piattaforma nazionale - ProDocente : Supplenze al 31 agosto e 30 giugno potrebbero essere conferite tramite piattaforma nazionale - ProDocente : Supplenze al 31 agosto e 30 giugno potrebbero essere conferite tramite piattaforma nazionale - infoitinterno : Supplenze: Uffici Scolastici ripubblicano le graduatorie per l'anno scolastico 2021/22. Da agosto le nomine - Orizz… - infoitinterno : GPS, ripubblicate per l'as 2021/22: nomine per supplenze da agosto | ScuolaInforma -