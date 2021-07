Settimana Ciclistica Italiana | Pascal Ackermann brucia Jonathan Milan nella volata di Cagliari | quarto Elia Viviani

(Di venerdì 16 luglio 2021) La Sardegna parla ancora tedesco con. Il velocista della Bora-Hansgrohe è nuovamente vittoriosoterza frazione della, la Oristano-, battendo al fotofinish il giovane azzurro(Bahrain-Victorious) e Rudy Barbier (Israel Start-Up Nation).posto per il portabandiera alle Olimpiadi. Pronti via e dopo due chilometri va subito via la fuga di giornata; il promotore è Sagastibel Azurmendi ...

Oristano La terza tappa è partita da Santa Giusta, dopo il ritrovo in piazza Eleonora a Oristano È partita stamane da Santa Giusta la terza tappa della Settimana Ciclistica italiana. Poco dopo le 11, terminata la presentazione delle squadre sul palco allestito per l'occasione in piazza Eleonora, a Oristano, i 144 atleti iscritti alla corsa a tappe ...