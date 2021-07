Sedici anni fa partecipò al Grande Fratello 5: stenterete a credere che sia proprio lui! (Di venerdì 16 luglio 2021) Faceva parte del cast del Grande Fratello 5 andato in onda ben Sedici anni fa: oggi ha un look totalmente diverso, resterete a bocca aperta! Ricordate la quinta edizione del Grande Fratello? Il vincitore fu il simpaticissimo Jonathan Kashanian, ma anche gli altri concorrenti diedero un’impronta decisiva al programma. Leggi anche—–>>>Catrina Davies oggi: che fine L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 16 luglio 2021) Faceva parte del cast del5 andato in onda benfa: oggi ha un look totalmente diverso, resterete a bocca aperta! Ricordate la quinta edizione del? Il vincitore fu il simpaticissimo Jonathan Kashanian, ma anche gli altri concorrenti diedero un’impronta decisiva al programma. Leggi anche—–>>>Catrina Davies oggi: che fine L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

mpericolo4112 : @Adriu84 @graziellacesari @silviadolphin Ma fateli uscire di casa… Tanto a sedici anni se lo sarebbero preso a Tras… - giornaleladige : Il tristissimo e doloroso addio a Federico, il campione di sci di sedici anni morto in moto - emmaishome : @unachescrive_ @stvpidallegria @senzavertimai_ no nulla che devi inserire la data di nascita per vedere le storie o… - stvpidallegria : @emmaishome @senzavertimai_ non è che ci bannano perché non abbiamo sedici anni? - moankoa : @deleterioo C’hai sedici anni vai a studiare per i debiti -