Sassoli: abbiamo fatto tanto, il Green pass va usato (Di venerdì 16 luglio 2021) BRUXELLES - "abbiamo fatto tanto per avere una legge e per riaprire in modo ordinato, direi che il Green pass va usato". Lo ha detto David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, a margine della ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 16 luglio 2021) BRUXELLES - "per avere una legge e per riaprire in modo ordinato, direi che ilva". Lo ha detto David, presidente del Parlamento europeo, a margine della ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Sassoli: abbiamo fatto tanto, il Green pass va usato: (ANSA) - TRENTO, 16 LUG - 'Abbiamo fatto tan… - rtl1025 : ??? 'Abbiamo fatto tanto per avere una legge e per riaprire in modo ordinato, direi che il #GreenPass va usato'. Lo… - ferpress : #Fitfor55: #Sassoli, per salvare il mondo abbiamo bisogno di un ambizioso accordo verde - Ferpress - ViolaManfredi : RT @Angi_tech: Il presidente David Sassoli 'Abbiamo bisogno di mettere le nostre imprese nella capacità di una concorrenza migliore' #Eur… -