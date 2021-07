Parma | Maresca | «Vi racconto Guardiola Buffon è un po’ meno matto»

(Di venerdì 16 luglio 2021) Enzopresenta i progetti per la prossima stagione e il suo passato con: le parole dell’allenatore delEnzo, ai microfoni di Sky Sport, parla dei propositi per la nuova stagione. COSA FARE – «Dovremo essere bravi ad immedesimarsi nella realtà della Serie B. Un campionato dove anche nella passata stagione anche le squadre con calciatori che apparivano di livello superiore hanno fatto fatica. Adesso il mio obiettivo è far assimilare le mie idee e il mio metodo alla squadra».– «È il più bravo al mondo, l’ho conosciuto da vicino e ho avuto la conferma. ha cambiato il ...

Castelrotto, 16 luglio 2021 " Poco prima di scendere in campo per la sessione pomeridiana a Castelrotto, Dennis Man ha [?]......ha fatto vedere qualcosa del suo calcio: calcio di luglio, si intenda, ma alla base c'è un ... Conterà molto l'interpretazione: in fase di non possesso, ilgiocherà con un 4 - 3 - 3, ...Amore e fedeltà verso il Parma, con un unico obiettivo: tornare in serie A. Poco prima di scendere in campo per la sessione pomeridiana di allenamento nel ritiro di Castelrotto, Dennis Man ha incontra ...