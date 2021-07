No vax contrae il Covid, l'appello ai medici prima di finire in rianimazione: 'Non vaccinatemi' (Di venerdì 16 luglio 2021) Un uomo di 71 anni è ricoverato in gravi condizioni a Treviso dopo aver contratto il Covid. L'uomo, un 'no - vax', ha lanciato un appello ai medici prima di finire in rianimazione chiedendo di non ... Leggi su leggo (Di venerdì 16 luglio 2021) Un uomo di 71 anni è ricoverato in gravi condizioni a Treviso dopo aver contratto il. L'uomo, un 'no - vax', ha lanciato unaidiinchiedendo di non ...

Advertising

chiara4eyes : @Scacciavillani @maurorizzi_mr Beh anche il vaccinato va al bar contrae e trasmette il virus, il ragionamento non s… - Xeno2b : @OmnibusLa7 chi non si vaccina limita la libertà anche di chi é vaccinato. Oggi, chi contrae la variante delta pur… - zazoomblog : ‘I vaccini alternano il DNA non fateli’ infermiera no-vax contrae il Covid e muore a 21 anni - #vaccini #alternano… - CorriereCitta : ‘I vaccini alternano il DNA, non fateli’, infermiera no-vax contrae il Covid e muore a 21 anni - Mela09061860 : @CosimoDf Le sue certezze crollano sotto il peso di scienza, logica e fatti La scienza spiega con pazienza e nel d… -