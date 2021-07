Movimento Consumatori, l’estinzione anticipata del credito penalizza i cittadini fragili (Di venerdì 16 luglio 2021) Un emendamento al decreto sostegni-bis concede agli istituti di credito di richiedere l’estinzione dei prestiti La governance finanziaria sembra materia ostica da lasciare “agli intenditori”. I presupposti sono senza dubbio difficili da comprendere per chi non è competente in materia, ma le conseguenze delle politiche finanziarie ricadono sulla vita di tutti i giorni dei cittadini. L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 16 luglio 2021) Un emendamento al decreto sostegni-bis concede agli istituti didi richiederedei prestiti La governance finanziaria sembra materia ostica da lasciare “agli intenditori”. I presupposti sono senza dubbio difficili da comprendere per chi non è competente in materia, ma le conseguenze delle politiche finanziarie ricadono sulla vita di tutti i giorni dei. L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

ardovig : RT @HelpConsumatori: Compagnie aeree, @MovConsumatori: #Volotea e #Lumiwings stanno cancellando #voli - HelpConsumatori : Compagnie aeree, @MovConsumatori: #Volotea e #Lumiwings stanno cancellando #voli - mennasesto : RT @Blowjoint: 'Gli effetti della declaratoria per i consumatori di Cannabis non saranno particolarmente significativi, e per questo il mov… - Agenparl : Comunicato. CANCELLAZIONE VOLI. VOLOTEA E LUMIWINGS TAGLIANO METE NAZIONALI E EUROPEE. MOVIMENTO CONSUMATORI: NO A… - AdornatoAntonio : RT @Blowjoint: 'Gli effetti della declaratoria per i consumatori di Cannabis non saranno particolarmente significativi, e per questo il mov… -