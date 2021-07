Morto Libero De Rienzo | un malore lo stronca a 44 anni

(Di venerdì 16 luglio 2021) Il mondo del cinema dice addio al giovaneDe, attore comico celebre da alcuniucciso ancora molto giovane da un improvvisoE’ scomparso all’improvviso alla giovane età di 44de, attore napoletano noto per aver interpretato Giancarlo Siani nel film Fortapàsc e per tante altre pellicole. Nonostante i suoi L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Corriere : Morto d’infarto l’attore Libero De Rienzo, aveva 44 anni - repubblica : E' morto Libero De Rienzo: stroncato da un infarto - Agenzia_Ansa : Morto l'attore Libero De Rienzo, aveva 44 anni #ANSA - enricoI00 : RT @repubblica: ?? Morto l'attore Libero De Rienzo, aveva 44 anni - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash E’ morto a 44 anni l’attore Libero De Rienzo - -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Libero

E', stroncato da un infarto, a soli 44 anni l'attoreDe Rienzo. Nato a Napoli nel 1977, aveva intrapreso la carriera dello spettacolo sulle orme del padre, Fiore De Rienzo, aiuto regista di ...A dare il triste annuncio è stata la famiglia. L'attore, regista e sceneggiatoreDe Rienzo è stato trovatonella sua casa di Roma, vittima di un infarto a soli 44 anni. Nato a Napoli, figlio dell'attore e giornalista Fiore De Rienzo,aveva iniziato la sua ...ROMA (cronaca) - Fu Siani in Fortapasc e tra i protagonisti di Smetto quando voglio ilmamilio.it È morto all'età di 44 anni l'attore Libero De Rienzo a causa di un malore improvviso. E' stato ritr ...Una tragica morte, a soli 44 anni compiuti lo scorso febbraio: mondo dello spettacolo in lutto per la scomparsa di Libero De Rienzo ...