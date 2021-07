Minori adottati? Cosa fa il DS e come regolamentare i diritti (Di venerdì 16 luglio 2021) La presenza, nelle scuole italiane, di Minori adottati e affidati è una realtà presente ormai da tempo e, in ambito nazionale, il fenomeno è quantitativamente rilevante. Il Protocollo dei Minori adottai è stilato sulla base delle Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, documento elaborato dal MIUR e diffuso attraverso L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 16 luglio 2021) La presenza, nelle scuole italiane, die affidati è una realtà presente ormai da tempo e, in ambito nazionale, il fenomeno è quantitativamente rilevante. Il Protocollo deiadottai è stilato sulla base delle Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni, documento elaborato dal MIUR e diffuso attraverso L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Minori adottati? Cosa fa il DS e come regolamentare i diritti - Cattolica_News : #Adozioni Il benessere dei minori adottati grazie alla comunicazione tra genitori e figli. I risultati di uno studi… - ComunediThiene : ASSEGNO TEMPORANEO PER I FIGLI MINORI ????? ? ?Una misura destinata alle famiglie (in possesso dei requisiti previsti… - Agenparl : Università Cattolica: Minori adottati, la comunicazione tra genitori e figli fattore predittivo del loro benessere.… -