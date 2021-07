Love is in the air, anticipazioni: Eda e Serkan non dovranno farsi notare (Di venerdì 16 luglio 2021) Serkan non si è presentato all’appuntamento con Selin per raggiungere Eda. L’uomo ha finalmente trovato il coraggio di parlare con Eda e raccontarle tutto quello che prova per lei. Il Bolat le ha confessato i suoi sentimenti e adesso vuole partire in Italia con lei. Bisognerà soltanto avere un po’ di pazienza per organizzare la cosa. Come proseguiranno le cose adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni di Love is in the air della prima puntata della prossima settimana, quella di lunedì 19 luglio 2021. I rapporti tra Serkan ed Eda finalmente vanno come devono dopo che lui ha deciso di dirle finalmente tutta la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 16 luglio 2021)non si è presentato all’appuntamento con Selin per raggiungere Eda. L’uomo ha finalmente trovato il coraggio di parlare con Eda e raccontarle tutto quello che prova per lei. Il Bolat le ha confessato i suoi sentimenti e adesso vuole partire in Italia con lei. Bisognerà soltanto avere un po’ di pazienza per organizzare la cosa. Come proseguiranno le cose adesso? Lo scopriamo subito con lediis in the air della prima puntata della prossima settimana, quella di lunedì 19 luglio 2021. I rapporti traed Eda finalmente vanno come devono dopo che lui ha deciso di dirle finalmente tutta la ...

