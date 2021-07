Lillard avverte Portland | ' Non ho chiesto di andarmene | ma'

(Di venerdì 16 luglio 2021) Damiannon ha paura di dire quello che pensa. Non l'ha mai avuta, e come potrebbe lui che è cresciuto nel ghetto di Oakland, tra droga e gang. È in ritiro con Team Usa a Las Vegas, pronto ad ...

Damiannon ha paura di dire quello che pensa. Non l'ha mai avuta, e come potrebbe lui che è cresciuto nel ghetto di Oakland, tra droga e gang. È in ritiro con Team Usa a Las Vegas, pronto ad andare a ...La si legge nei volti e la sinelle parole amare e rabbiose degli sconfitti. La star dei Wizards, titolare nelle prime tre amichevoli, è entrata nel protocollo Covid. "Mai avuto dubbi sul voler far parte di questa squadra" aveva detto ..