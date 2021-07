Lifestyleblog.it compie 10 anni!

(Di venerdì 16 luglio 2021) Una testata web giovane, curiosa, al passo con i tempi e Made in Puglia! Il video documentario: https://www.youtube.com/watch?v=YF3Dur4FvVg&t=52s MONOPOLI 16 luglio2021 – Festeggia 10 anni.it, un progetto editoriale nato a Monopoli (BA) diventato nel tempo un importante punto di riferimento nazionale. “Pensare globale, agire locale” il claim della rivista online che nasce in un comune della Puglia, tra mare e ulivi. Un’idea nata da Bruno Bellini, giornalista pubblicista, direttore della testata online. Dopo alcune esperienze con testate locali, raccontando il mondo dello sport e in particolare del calcio, nel 2011 decide di realizzare un portale ...

Lifestyleblog compie

Non solo contenuti:.it è salito alla ribalta anche per i Lifestyle Awards. Un riconoscimento che, da 5 anni, viene assegnato ai protagonisti del mondo della Tv, Radio, Cinema, Musica.