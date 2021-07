Libero De Rienzo | morto a 44 anni l’attore napoletano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 luglio 2021) È stato trovatoin casa. Aveva 44De. Un amico, preoccupato per via delle mancate risposte al telefono, ha chiamato i carabinieri. Inutili i soccorsi, la morte è avvenuta in seguito a un malore. Deviveva a Roma in zona Madonna del Riposo. Era sposato con la costumista Marcella Mosca e lascia due figli di 6 e 2. Il papà di, Fiore De, era stato aiuto regista di Citto Maselli, regista e ancora prima partigiano capace di lasciare un segno politico sociale ...