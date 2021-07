La Corte spagnola dà ragione a Vox sul lockdown incostituzionale

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 16 luglio 2021) Il Tribunale costituzionale spagnolo ha deliberato a stretta maggioranza (sei favorevoli e cinque contrari) l’incostituzionalità di alcuni articoli del decreto che ordinava il “confinamiento”. Lanon contesta il fatto che la misura fosse appropriata, ma sostiene che per adottarla il governo avrebbe dovuto proclamare lo stato di emergenza, che deve essere approvato in Parlamento, mentre la dichiarazione di stato di allarme non è stata giudicata sufficiente a giustificare interventi di limitazione generale della libertà di movimento. Era stato il partito di destra post franchista Vox a interpellare il Tribunale costituzionale, anche se in seguito almeno una volta aveva ...