Invalsi | l’ex Ministro Bussetti | “Bisogna intervenire capillarmente”

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 16 luglio 2021) "Sembra che ci sia molto da fare e bisognerebbe cominciare a ragionare sui fondamentali di quello che può essere il nostro sistema scolastico perché si guarda sempre in fondo alla catena ma mai all'inizio.saper governare le situazioni complesse, situazioni complesse oggi non si possono più analizzare in forma globale, mapassare all'analitico quindi avere una struttura e organizzazione che permette di". L'articolo .