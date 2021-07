“Indiana Jones 5” | entra nel cast Antonio Banderas

(Di venerdì 16 luglio 2021) Il quinto capitolo della famosa saga di “” sta prendendo forma. Quello che sappiamo, oltre al fatto che vedrà ancora come protagonista Harrison Ford, è che sarà diretto da James Mangold e che sarà ambientato nel 1969. Il regista nato a New York, si sta ritagliando sempre più spazio nel panorama cinematografico mondiale grazie soprattutto a “Logan” (2017) e “Le Mans ’66” (2019). Il film “5“, che uscirà nel 2022, vedrà John Williams come compositore musicale (come gli altri capitoli) e Steven Spielberg, Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel come produttori. – Photo Credits © ...

Deadline ci fa sapere che Antonio Banderas , non pago della sua partecipazione all'avventurosa concorrenza di Uncharted , si è unito al cast di5 , naturalmente in un ruolo non precisato, così come non precisata è la trama che i fan della saga con Harrison Ford stanno cercando di ricostruire dagli indizi e dalle voci trapelate. ...A Glasgow è in corso la produzione di5 , attesissimo seguito della popolare saga. Nuove foto dal set mostrano un primo sguardo a Phoebe Waller - Bridge e al suo costume chic, oltre a un forte indizio della presenza dello ...È Antonio Banderas la new entry nel cast di Indiana Jones 5 , al fianco di Harrison Ford . Insieme a lui anche Mads Mikkelsen, Shaunette Renée Wilson, Thomas Kretschmann, Phoebe Waller-Bridge e Boyd..11:03Indiana Jones, a Glasgow le riprese del quinto capitolo: nel cast anche Antonio Banderas 11:03Ortigia, estorsioni e violenze a commercianti: arrestato un 33enne 11:03Stop ai cambi di casacca ...