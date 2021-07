Il tratto di autostrada Barberino di Mugello-Firenze Nord diventerà a tre corsie entro la fine del 2021

(Di venerdì 16 luglio 2021) Nell’ambito dei lavori per il potenziamento della trattadi(tra la progressiva 261+503 – corrispondente allo svincolo didi– e la progressiva 279+000 – circa 700 metri a Sud dello svincolo di Calenzano/Sesto Fiorentino) dell’A1 Milano – Napoli, sarà completatol’estate il Viadotto Baccheraia (135m) e ultimati per ladell’anno i cantieri nella galleria Santa Lucia (circa 7.750m). Il progetto totale vede un investimento di oltre 885 milioni con la realizzazione di ...

Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, nel corso del sopralluogo compiuto oggi ai cantieri per la realizzazione della variante nelBarberino Calenzano dell'...I lavori interessano ilappenninico terminale, in direzione Firenze, dell'A1, immediatamente a Nord della città e costituiscono il naturale proseguimento della Variante di Valico. ...I lavori sulla A1 fanno parte del più ampio programma di investimenti previsti sulla Toscana per circa 6 miliardi, dei quali 3,7 mLD ...Un canale unico di informazione, il potenziamento di segnaletica e servizi di polizia, ma anche lo stop all'uscita dei mezzi pesanti dai caselli in caso di blocco ...