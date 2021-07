I politici più presenti nei TG: Draghi e Mattarella primeggiano. Salvini supera di molto Berlusconi anche a Mediaset, exploit di Zan da Mentana – La classifica (Di venerdì 16 luglio 2021) Sergio Mattarella, Mario Draghi (foto - Quirinale) Mario Draghi e i silenzi che parlano. Il paradosso mediatico sta nel fatto che l’attuale premier, con la sua sobrietà comunicativa fatta di dichiarazioni sporadiche ma ben assestate, riesca ad occupare costantemente l’attenzione dei tg. Lo stesso effetto lo ottiene Sergio Mattarella, che per ruolo istituzionale è altrettanto misurato nelle pubbliche comunicazioni. Nessun leader di partito, alle porte dell’estate, riesce a scavalcare l’inquilino di Palazzo Chigi e quello del Quirinale. Il dato emerge dalle recenti rilevazioni Agcom sul pluralismo politico in tv nel mese ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 16 luglio 2021) Sergio, Mario(foto - Quirinale) Marioe i silenzi che parlano. Il paradosso mediatico sta nel fatto che l’attuale premier, con la sua sobrietà comunicativa fatta di dichiarazioni sporadiche ma ben assestate, riesca ad occupare costantemente l’attenzione dei tg. Lo stesso effetto lo ottiene Sergio, che per ruolo istituzionale è altrettanto misurato nelle pubbliche comunicazioni. Nessun leader di partito, alle porte dell’estate, riesce a scavalcare l’inquilino di Palazzo Chigi e quello del Quirinale. Il dato emerge dalle recenti rilevazioni Agcom sul pluralismo politico in tv nel mese ...

Advertising

RobertoBurioni : A me questi sciacalli che utilizzano per spargere il terrore e la loro fanatica disinformazione anche la morte di u… - fattoquotidiano : Mentre i giornali traboccano di retorica sulla vittoria degli Azzurri, 442 dipendenti della Gkn di Campi Bisenzio v… - stanzaselvaggia : Solo i presidenti di regione, in buona parte appena rieletti, fanno da testimonial ai vaccini. Per il resto, i poli… - MilaSpicola : Le baggianate dette da alcuni esponenti politici non ancora vaccinati fanno sorridere a fronte delle grida che fann… - aurapara : RT @Gitro77: Non l'ho mai fatto, ma oggi ci tengo particolarmente a ringraziare tutti coloro che in questi anni hanno deciso di leggermi.So… -

Ultime Notizie dalla rete : politici più Falusi, sindaco Giuntini: 'Un copione già scritto': questo è stato l'atteggiamento delle minoranze al Consiglio comunale' ... senza pensare realmente a cosa sia più giusto fare per risolvere i problemi, al di là degli schieramenti politici, analizzando lo stato oggettivo della situazione." Indietro Avanti

Elezioni Napoli, con Manfredi l'ex assessore Ponticelli. Borriello in pole come capolista Dema Con Mastella Più tempo occorrerà invece per conoscere tutti i candidati che stanno confluendo nella ... fortemente aperto ad un civismo effettivamente orfano di punti di riferimenti politici, l'...

Carfagna: “Sì al Green Pass ma non per bar e ristoranti. Mai più didattica a distanza” la Repubblica ... senza pensare realmente a cosa siagiusto fare per risolvere i problemi, al di là degli schieramenti, analizzando lo stato oggettivo della situazione." Indietro AvantiCon Mastellatempo occorrerà invece per conoscere tutti i candidati che stanno confluendo nella ... fortemente aperto ad un civismo effettivamente orfano di punti di riferimenti, l'...