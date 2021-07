Green pass, al vaglio l'ipotesi di utilizzo allargato per i trasporti (Di venerdì 16 luglio 2021) Il dibattito sull'utilizzo esteso del 'certificato verde' continua a dividere la maggioranza e le Regioni. L'indice rt nazionale torna intanto sopra quota 1. L'Oms lancia l'allarme su possibili mutazioni del virus "più pericolose" delle attuali. Carfagna: "Sì al Green pass ma non per bar e ristoranti" Leggi su rainews (Di venerdì 16 luglio 2021) Il dibattito sull'esteso del 'certificato verde' continua a dividere la maggioranza e le Regioni. L'indice rt nazionale torna intanto sopra quota 1. L'Oms lancia l'allarme su possibili mutazioni del virus "più pericolose" delle attuali. Carfagna: "Sì alma non per bar e ristoranti"

NicolaPorro : Cari sacerdoti del green pass non mi insultate, ma mi spiegate perché un doppio vaccinato come il sottoscritto deve… - Corriere : ?? Green pass obbligatorio in tutti i luoghi a rischio assembramento. E quindi per stadi e palestre, eventi e conveg… - AnnalisaChirico : Il Green pass per ristorante e bar è misura da stato poliziesco. Un modo subdolo per imporre l’obbligo vaccinale. N… - benza20000 : RT @GianandreaGaian: Green Pass? Eppure ricordo che: - il prof Palù disse in tv che per virus a bassa mortalità come il Covid non si fanno… - PaolaAnna8 : RT @noitre32: PER FORTUNA CHE QUALCUNO CON I COGLIONX ESISTE ANCORA. Green pass, Marsella (CasaPound) annuncia battaglia: “Imposizione gra… -