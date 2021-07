Governo | Renzi | ' Draghi sarà leader in Ue | se c' erano Conte e Casalino'

Advertising

TeresaBellanova : Non a chiacchiere, concordo. Non è invocando il “Dio profitto” che Taranto si risanerà. Con Renzi e Gentiloni aveva… - danieledv79 : RT @fanpage: Il leader di Italia Viva ha le idee chiare sul green pass obbligatorio alla francese: 'Chiediamo al governo di avere una strat… - bladistic : Ci impongono restrizioni, pass vaccinali ma @matteosalvinimi e @matteorenzi non si sono ancora vaccinati perché san… - CarloSantaroni : RT @fanpage: Il leader di Italia Viva ha le idee chiare sul green pass obbligatorio alla francese: 'Chiediamo al governo di avere una strat… - fanpage : Il leader di Italia Viva ha le idee chiare sul green pass obbligatorio alla francese: 'Chiediamo al governo di aver… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Renzi

Questa confusione era alimentata dalla riforma delle popolari voluta dalche in un primo tempo comprendeva anche il variegato universo delle bcc, come se la loro storia fosse un tutt'...IlDraghi infatti ha in mente delle soluzioni per migliorarlo e renderlo più funzionale per ... Decisamente più drastico Matteo, il quale vuole attuare una raccolta firme per l'...Roma, 16 lug. (Adnkronos) - “Penso che Draghi sarà il leader dell'Europa. La Merkel lascerà. L’alluvione rischia di cambiare il corso delle elezioni tedesche. Macron è in campagna elettorale. L’Inghil ...Il leader di Italia Viva ha le idee chiare sul green pass obbligatorio alla francese: “Chiediamo al governo di avere una strategia simile a ...