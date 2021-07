Gianni di Marzio: "Jorginho non andava venduto neanche per 180mln. Emerson? bisogna prenderlo subito" (Di venerdì 16 luglio 2021) In onda a Radio Marte, è intervenuto l'ex allenatore del Napoli, Gianni Di Marzio. L'attuale consulente di mercato ha parlato del calciomercato in entrata del Napoli e delle soluzioni che servirebbero a mister Spalletti. Ecco quanto evidenziato: "Nomi che consiglieresti? Per fare un buon mercato servono determinati giocatori, non faccio nomi. Manca però un Jorginho, qualcuno da piazzare davanti alla difesa e al quale affidare la regia della squadra. Jorginho non andava ceduto neanche per 180 milioni di euro, semmai andava venduto Koulibaly. Bakayoko ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 16 luglio 2021) In onda a Radio Marte, è intervenuto l'ex allenatore del Napoli,Di. L'attuale consulente di mercato ha parlato del calciomercato in entrata del Napoli e delle soluzioni che servirebbero a mister Spalletti. Ecco quanto evidenziato: "Nomi che consiglieresti? Per fare un buon mercato servono determinati giocatori, non faccio nomi. Manca però un, qualcuno da piazzare davanti alla difesa e al quale affidare la regia della squadra.noncedutoper 180 milioni di euro, semmaiKoulibaly. Bakayoko ...

